தீபாவை தொடர்ந்து மதுசூதனனுக்கும் போனில் மிரட்டல்.. பின்விளைவுகள் கடுமையாக இருக்கும் என எச்சரிக்கை

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் மதுசூதனன் போட்டியிட்டால் கடுமையான பின்விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று மர்மநபர்கள் செல்போனில் மிரட்டல் விடுத்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

English summary

Threats for Madhusudhanan to go back from contesting in RK Nagar Constituency.