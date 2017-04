ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் போட்டியிடும் தீபாவிற்கு கொலை மிரட்டல்.. தேர்தல் அலுவலகத்தில் புகார்

ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகளான தீபாவிற்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

MGR Amma Deepa Peravai candidate Deepa was threatened to kill, complaint was given to election office at Thantaiyar pettai.