ஜெ.வின் கொடநாடு பங்களா கொள்ளை: கேரளாவில் மேலும் 3 பேர் கைது!

ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு பங்களாவில் கொள்ளை தொடர்ந்தது தொடர்பாக மேலும் மூன்று பேர் கேரளாவில் போலீசிடம் சிக்கியுள்ளனர்.

English summary

Tamil Nadu police has detained three persons from kerala in connection with the recent robbery and murder of the security guard at the bungalow at Kodanad tea estate which was reportedly owned by the former Tamil Nadu chief minister J Jayalalithaa .