மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் 3 மாணவர்கள் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பதற்றம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் 3 மாணவர்கள் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.

English summary

Thousands of students are protesting in thamukkam ground, madurai. Among them three students were tried to set fire on them self.