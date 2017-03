கோவையிலிருந்து காரிலேயே லண்டன் பயணிக்கும் 3 பெண்கள்.. ஏன் தெரியுமா?

பெண் கல்வி, பெண்கள் முன்னேற்றம் ஆகியவை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த கோவையைச் சேர்ந்த 3 பெண்கள் காரில் லண்டன் செல்லும் பயணம் நேற்று தொடங்கப்பட்டது.

English summary

As a part of Rotary Literacy Mission Campaign, three women have started their journey from Coimbatore, covering a total of 24 countries and concluding at London.