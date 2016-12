சசிகலா கட்சியை கைப்பற்றினால் அதிமுகவின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகிவிடும்- துக்ளக் தலையங்கம்

சசிகலா நடராஜனின் ஒரே தகுதி அவர் மறைந்த ஜெயலலிதாவிற்கு 30 ஆண்டுகளாகப் பணிவிடை செய்தார் என்பதுதான்.

English summary

Thuglak editorial says Sasikala is waiting to taste the power. But if Sasikala becomes the head of the ADMK party, it will split, it adds.