வெயிலில் "நனைந்து".. மழையால் குளிர்ந்த மக்கள்.. கள்ளக்குறிச்சியில் குதூகல கிளைமேட்!

சுட்டெரிக்கும் வெயில் அதிகரித்து மக்கள் கடும் அவதியில் இருக்கும் போது குளு குளு மழை பெய்து கள்ளக்குறிச்சி மக்களை குளிர்வித்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 16:13 [IST]

English summary

Thunder and rain slashed in Kallakurichi, Sankarapuram in Thiruvannamalai District.