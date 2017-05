வெயில் சுட்டாலும் இடியோடு மழை பெய்யப்போகுதாம்...குடையோட வெளியே போங்க!

அக்னி நட்சத்திர வெயில் பட்டையை கிளப்புகிறது... தமிழகத்தில் இடியுடன் மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 16:45 [IST]

English summary

Chennai Met office said, Thunder showers are likely to occur over southern and interior parts of Tamil Nadu over the next couple of days. The sky condition is likely to be partly cloudy in Chennai.