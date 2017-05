தமிழகம் புதுவையில், இடி, சூறாவளியுடன் மழை - எச்சரிக்கும் வானிலை

தமிழகம் புதுச்சேரியில் இடியுடன் மழை பெய்யும் என்றும், சூறாவளி காற்றும் வீசக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வுமையம் எச்சரித்துள்ளது.

English summary

Thunderstorm accompanied with gusty winds is likely to occur at isolated placesover in Tamil Nadu.