புளியரை அருகே நாயை அடித்து கொன்று புலி அட்டகாசம்.. பீதியில் பொதுமக்கள் !

புளியரை அருகே அட்டகாசம் செய்து வரும் புலியை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 22:06 [IST]

English summary

tiger was Killed By Dogs near senkottai