நிபந்தனைகளை ஏற்றால் மட்டுமே பேச்சுவார்த்தை : மாஃபா பாண்டியராஜன் அதிரடி!

நிபந்தனைகளை ஏற்றால் மட்டுமே பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் ஒபிஎஸ் அணியின் மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former minister mafoi pandiyarajan says that Till the conditions accept no talk between the teams.