அடேங்கப்பா பூகம்பத்தை விட தினகரனுக்கு வேகம் ஜாஸ்தியாமே.. சொல்கிறார் நாஞ்சில் சம்பத்!

தினகரன் சட்டமன்றத்திற்கு செல்ல வேண்டியது வரலாற்று தேவை காலத்தின் கட்டாயம் என்று அதிமுக கொள்கைப் பரப்பு செயலாளர் நாஞ்சில் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

English summary

Nanjil Sampath has said that the time has come to TTV Dinakaran to become a MLA and he will soon enter the Assembly.