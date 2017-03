சட்டசபையில் எதிரொலித்த சிட்டுக்குருவி பிரச்சினை

சிட்டுக்குருவிகள் தினத்தை முன்னிட்டு அவற்றை பாதுகாக்க தமிழக அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறது என்ற கேள்விக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.

English summary

Rarely seen Tiny Sparrows will be protected, says Forest Minister Dindigul Srinivasan in TN Assembly.