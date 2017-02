தமிழ்நாட்டுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப புதுசுங்க.. வளைத்து வளைத்து பேட்டி தரும் (முதல்) முதல்வர்!

தமிழக வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் வளைத்து வளைத்து ஊடகங்களுக்கு பேட்டி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

English summary

Tireless Chief Minister OPS keep giving interviews to media since yesterday night after he revolted against Sasikala.