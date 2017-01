திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் ஸ்வைப்பிங் மிஷின் வசதி… பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி

திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் ஸ்வைப்பிங் மிஷின் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இனி பக்தர்கள் தங்கள் காணிக்கைகளை பணமாக செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

English summary

POS machines have been set up in Tiruchenthur Murugan Temple to ease offering.