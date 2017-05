திருமங்கலம் முதல் நேரு பூங்கா வரை சுரங்கபாதையில் மே 14 ல் மெட்ரோ ரயில் சேவை

சென்னையில், திருமங்கலம் முதல் நேருபூங்கா வரை மே 14 முதல் மெட்ரோ ரயில் சேவை துவங்க உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The eagerly awaited underground Chennai Metro Rail stretch between Tirumangalam and Nehru Park would be thrown open for public from May 14.