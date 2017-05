சுரங்கப்பாதையில் நாளை முதல் ஓடப்போகுது மெட்ரோ ரயில்.... ஒரு ஜிலீர் அனுபவம்

திருமங்கலம்- நேரு பூங்கா இடையே சுரங்கப்பாதையில் நாளை மே 14 முதல் மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்க உள்ளது.

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 8:40 [IST]

English summary

The first underground rail service of Chennai Metro Rail between Thirumangalam and Nehru Park will be open for public from May 14.