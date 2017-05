ஐயா சாமி தயவு செய்து ஜாமீன்ல வாங்க.. சிறையில் வைகோவை சந்தித்து திருமா, முத்தரசன் கோரிக்கை

புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள வைகோவை இன்று திருமாவளவன், முத்தரசன் ஆகியோர் நேரில் சந்தித்துப் பேசினர்.

VCK leader Tirumavalavan and CPI state secretary Mutharasan met Vaiko at Puzhal prison.

