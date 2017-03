ஈ.வி.கே.எஸ். என்னைத் தெரியாது என்று கூறியது நல்லது தான்.. திருநாவுக்கரசர் அதிரடி பதில்!

ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவன் என்னைத் தெரியாது என்று கூறியது நல்லது தான் என்று தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

English summary

TNCC president Tirunavukkarasar reply to EVKS comment about him