நெல்லையில் தலித் பெண்ணை ஆணவக் கொலை செய்த தம்பதிக்கு தூக்கு.. அதிரடி தீர்ப்பு!

நெல்லையில் இளம்பெண் ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தம்பதிக்கு கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 14:09 [IST]

English summary

A Tirunelveli couple have been sentenced to death for local court after allegedly a woman honour killing in Tirunelveli.