சபாஷ்.. சுற்றுச்சூழலை காப்பதில் நாட்டிலேயே பெஸ்ட் மாநகரம்.. சாதனை படைத்த நெல்லை!

தென் இந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்டு என அழைக்கப்படும் அறிவுசார் நகரமான நெல்லை, சத்தமேயில்லாமல் மற்றொரு சாதனையையும் படைத்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tirunelveli municipality achieved the feat of achieving 100% segregation of waste at source across households and establishments.