ஆட்டோவும் காரும் நேருக்கு நேர் மோதல்... சம்பவ இடத்திலேயே பயணி பலி - வீடியோ

திருப்பூரில் ஆட்டோவும் காரும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டதில் ஆட்டோவில் பயணம் செய்த ராஜேந்திரன் என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.

English summary

In Tiruppur Natchipalayam auto met an accident. A car came on opposite side hit on the auto and the traveler died there itself and auto driver is in danger condition.