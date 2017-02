வளர்த்த தாயின் மறைவுக்கு கூட வராமல் கூவத்தூரில் கும்மாளம் அடித்த திருப்பூர் எம்எல்ஏ

வளர்த்து ஆளாக்கிய வளர்ப்புத் தாயின் இறப்புக்கூடு வராமால் கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் தங்கியிருந்த திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி எம்எல்ஏவை மக்கள் வலைதளங்களில் கிழித்து வருகின்றனர்.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 10:04 [IST]

English summary

Thirupur north MLA Vijayakumar was not coming for his step mother's death. People condemns him on Social networks.