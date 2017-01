திருப்பூர் சிவன்மலையில் இரும்புச் சங்கிலிக்குப் பூஜை - "முக்கிய பிரமுகர்" கைதாவார் என பரபரப்பு!

திருப்பூர் அருகே உள்ள சிவன்மலை கோவிலில் இரும்பு சங்கிலி வைத்து பூஜை செய்யப்படுகிறது. இதனால் பிரபலமாக இருக்கும் ஒருவர் கைதாக வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 10:29 [IST]

English summary

A novel pooja held in Sivanmalai temple Andavar Utharavu Pettiin Tirupur and it has created panic among the VIPs.