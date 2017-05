தமிழக வரலாற்றில் முதல்முறையாக 114 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவு - வெடித்த டிரான்ஸ்பார்மர்கள்

தமிழக வரலாற்றில் முதல்முறையாக செவ்வாய்கிழமையன்று 114 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் திருத்தணியில் பதிவானது.

English summary

Tiruttani records 45.5 C today making it one of the hottest day recorded anywhere in Tamil Nadu in the last 15 years, but its not the hottest day ever.