ஓபிஎஸ் முதல்வர் பதவியிழக்க காரணம் திருவண்ணாமலை கோவில் சென்டிமெண்ட்?

கோவில் சென்டிமெண்ட் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தையும் விட்டு வைக்கவில்லை. திருவண்ணாமலை கோவிலுக்கு கலச பூஜைக்கு புனித நீர் எடுத்துச் செல்ல வெள்ளிக்குடம் கொடுத்ததே அவரது பதவியிழப்புக்கு காரணம் என்ற தகவல் பரவி வரு

English summary

Do you know about the Political Leaders Tiruvannamalai Temple Sentiment? O.Panneerselvam chief minister post and Some minister post affect the temple sentiment.