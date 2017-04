கஜானாவை காலி செய்ய தலைமைச்செயலகத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது வெட்கக்கேடு.. டிகேஎஸ் இளங்கோவன்!

அரசு கஜானாவை காலி செய்ய தலைமைச் செயலகத்தில் அதிமுகவினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது வெட்கக்கேடானது என டிகேஎஸ் இளங்கோவன் சாடியுள்ளார்.

English summary

DMK spokes person TKS Elangovan condemns Edappadi govt for the discussing about party conflicts in the secretriate. TKS Elangovan said that secretriate changing as ADMK officce.