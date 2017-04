முழு அடைப்புக்கு நோ ஆதரவு- திமுகவுக்கு குட்பை! அதிமுக முதுகில்தான் சவாரி- தமாகா திட்டவட்டம்!

தமிழகத்தில் நாளை நடைபெறும் அனைத்து கட்சிப் போராட்டத்தில் பங்கேற்கப் போவது இல்லை என தமாகா அறிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

TMC leader GK Vasan has announced his party not to support tomorrow state wide- bandh. It was green signla to likely to join ADMK alliance.