ஆர்கே நகரில் தமாகா போட்டியில்லை- ஜிகே வாசன்! யாருக்குமே ஆதரவும் இல்லையாமே!!

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடாது என்று அக்கட்சித் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TMC leader GK Vasan has announced that his party not to contest in RK Nagar Byelection.