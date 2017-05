எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆட்சி தொடர வேண்டும்..மொட்டை போட்டு வேண்டுதல் நிறைவேற்றிய மதுகுடிப்போர் சங்கம்

'நீரா' என்ற பெயரில் பனை, கள்ளு, இறக்க விவசாயிகளுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ள முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு மதுக்குடிப்போர் சங்கம் முடிகாணிக்கை செலுத்தி நன்றி தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 20:53 [IST]

TN anti liquor association shaving their heads to continue edapapdi palanisamy regime

Other articles published on May 2, 2017