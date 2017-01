தமிழக சட்டசபை கூட்டத் தொடர் ஜன. 23-ல் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்குகிறது!!

தமிழக சட்டசபை வரும் 23-ந் தேதி கூடுகிறது. முதல்வராக ஓ பன்னீர்செல்வம் பதவியேற்ற பின்னர் நடைபெறும் முதலாவது கூட்டத் தொடர் இது.

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 10:26 [IST]

English summary

TamilNadu Legislative Assembly will be convened on January 23.