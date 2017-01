சட்டசபையில் ஜெயலலிதாவிற்கு இரங்கல்… டிச. 5 ஒரு கறுப்பு தினம்… ஓபிஎஸ் உருக்கம்

இன்று கூடிய சட்டசபை கூட்டத்தில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவிற்கு இரங்கல் தீர்மானம் வாசிக்கப்பட்டது. முதல்வர் ஓபிஎஸ் இரங்கல் தீர்மானத்தை வாசித்தார்.

English summary

A mourning resolution on Jayalalithaa’s death has been passed in Tamil Nadu Assembly today.