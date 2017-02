சட்டசபையில் சபாநாயகரை பிடித்து இழுத்து தள்ளி.. பதறவைத்த திமுக எம்எல்ஏக்கள்

சட்டசபையில் மாண்புமிக்க சபாநாயகரை பிடித்து தள்ளியும், இழுத்தும் திமுக எம்எல்ஏக்கள் ரகளையில் ஈடுபட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Shocking visuals from TN assembly. Speaker heckled away by DMK MLAs. 1 of them, Kuka Selvam, then sits on Speaker's chair