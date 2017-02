சட்டசபையில் நடந்தது என்ன? - ஆளுநருக்கு அறிக்கை அளித்தார் ஜமாலுதீன்

சட்டசபையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின்போது நடந்த சம்பவங்கள் மற்றும் வாக்கெடுப்பு நடந்த விதம் குறித்து ஆளுநர் மாளிகையில் சட்டசபை செயலர் ஜமாலுதீன் இன்று அறிக்கை தாக்கல் செய்தார்.

English summary

Tamil Nadu Assembly secretary A M P Jamaludeen send a factual report to Governor of the incidents that took place in the House on Saturday during the motion for trust vote moved by the Edappadi K Palaniswami government.