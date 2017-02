சட்டசபையில் மைக், மேஜை உடைப்பு... 28 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் திரும்பிய வரலாறு

சட்டசபையில் இன்று நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது மைக்குகள், மேஜைகள் உடைக்கப்பட்டன. திமுக உறுப்பினர் நடத்திய கலவரத்தைப் பார்த்து சபாநாயகர் அவையை விட்டு வெளியேறினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu Assemby has seen the second worst clash in 28 years today after 1988. TN assembly on Saturday, when DMK and OPS cadres hurled chairs and demanded the floor test be put off.