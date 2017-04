தமிழக பந்த் - ஓசூர், திருச்சியில் பஸ்கள் சிறைபிடிப்பு - கே.என் நேரு உள்ளிட்ட திமுகவினர் கைது

விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக தமிழகம் முழுவதும் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வரும் நிலையில் திருச்சி, ஓசூரில் திமுகவினர் பேருந்துகளை சிறை பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Former DMK Minister K.N. Nehru courted arrest after attempting a road roko in Trichy Over 1,000 persons have been arrested in Trichy.