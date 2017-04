விவசாயிகளுக்கு ஆதரவான பந்த்- அரசு பேருந்துகள் மீது கல்வீச்சு!

விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக தமிழகம் முழுவதும் எதிர்கட்சிகள் நடத்திய முழு அடைப்பு போராட்டம் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. சில இடங்களில் பேருந்துகள் மீது கற்கள் வீசப்பட்டன.

English summary

Tamil Nadu bandh passes off peacefully an undentified person pelted stones at three buses in Vellore