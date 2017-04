உங்களுக்கு அதிருப்தியா, கோபமா.. நாங்க இருக்கோம்.. அதிமுகவை அபேஸ் செய்ய பாஜக பகீர் பிளான்

அதிமுகவின் இரு தரப்பு அக்கப்போர்களால் விரக்தியடைந்திருக்கும் கட்சியின் அதிருப்தியாளர்களை இழுக்கும் முயற்சியில் பாஜக இறங்கியுள்ளது.

English summary

BJP approaching the unhappy personalities in admk to join in their party - sources