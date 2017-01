தமிழக பாஜகவில் வெடிக்கும் கோஷ்டி பூசல்! தமிழிசை சவுந்தராஜனுக்கு எதிராக போர்க்கொடி!

கருப்பு பண பதுக்கல் பேர்வழிகளுக்கு உடைந்தையாக இருந்த கட்சி நிர்வாகியை நீக்க மறுத்து வருவதால் தமிழிசை சவுந்தராஜனுக்கு பாஜகவில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

English summary

Section of TamilNadu BJP functionaries had demanded to remove Tamilisai Soundrarajan from the party leader post.