சந்தி சிரிக்கும் தமிழக பாஜக மோதல்! அமைச்சர்களிடமே மாமூல் வசூலித்த மூத்த தலைவர்கள்- திடுக் தகவல்

தமிழக பாஜகவின் கோஷ்டி மோதல் உச்சத்தை அடைந்துள்ளது. அமைச்சர்களிடம் மாமூல் வசூலித்த பாஜக மூத்த தலைவர்கள் பட்டியல் டெல்லிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that TamilNadu Senior BJP leaders strongly opposed to Tamilisai Soundrarajan continue in state leader post.