தமிழர்களை மதிக்காத மத்திய பாஜக அரசு.. அவசர சட்டம் போட முடியாது என கைவிரித்த மமதை!

தமிழர்களின் உணர்வுகளை மதிக்கவே கூடாது என கங்கணம் கட்டிக் கொண்டிருப்பதால்தான் அவசர சட்டம் போட முடியாது என மத்திய அரசு கைவிரித்துள்ளது. தமிழக அரசு அவசர சட்டம் கொண்டுவர வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.

English summary

Sources said that TamilNadu govt trying to ordinance for the Jallikattu.