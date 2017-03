ஆட்சி மீது அமைச்சர்களுக்கே அதிருப்தி..? பட்ஜெட் உரையை புறக்கணித்த 3 சீனியர் அமைச்சர்கள்

அமைச்சர்களுக்கு ஆட்சியாளர்கள் மீதும் நம்பிக்கையில்லை, பட்ஜெட் மீதும் நம்பிக்கையில்லை என்பதைத்தான் இந்த சம்பவம் காட்டுகிறது என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

English summary

3 Senior ministers got absent in the TN Assembly where Budget presented by the minister Jayakumar.