விவசாயிகளுக்கு ரூ. 7,000 கோடி பயிர்க் கடன்... பட்ஜெட்டில் அதிரடி அறிவிப்பு #TNBudget

கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் விவசாயிகளுக்கு 7 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் பயிர்க்கடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் ஜெயக்குமார் இன்று பட்ஜெட் தாக்கலின் போது தெரிவித்தார்.

English summary

7000 crores allocated for farmers 2017- 18 TN Budget. finance minister Jayakumar today submitted the budget in the Tamilnadu assembly