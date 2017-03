கோயில்களில் அன்னதான திட்டம் தொடரும்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

கோயில்களில் அன்னதான திட்டம் தொடரும் என தமிழக அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Food system in temples will be continue said in Tamilnadu budget. 1000 village temples will be reconstructed.