உதய் திட்டத்தில் இணைந்ததால் தமிழகத்திற்கு லாபம்.. 100 யூனிட் இலவச மின்சார திட்டம் தொடரும்: அமைச்சர்

தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வரும் 100 யூனிட் இலவச மின்சார திட்டம் தொடரும் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.

English summary

Free electricity of 100 units will continue, says minister Jayakumar in his Budget speech.