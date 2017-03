தமிழக பட்ஜெட் மார்ச் 16ல் தாக்கல்... முதல் முறையாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்கிறார் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

நடப்பு நிதியாண்டுக்கான தமிழக பட்ஜெட் மார்ச் 16-ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Budget will be on March 16. First time Finanace Minister T.Jayakumar is announcing the budget.