முதல்வர் ஓபிஎஸ் தலைமையில் இன்று அமைச்சரவை கூட்டம்

முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் இன்று தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 20:31 [IST]

English summary

A meeting of Tamil Nadu Cabinet is likely to be chaired tomorrow by Cm O Panneerselvam