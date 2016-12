ராகு காலத்திற்கு முன் பொறுப்பேற்ற கிரிஜா வைத்தியநாதன்- முதல்வருடன் ஆலோசனை

தமிழகத்தின் புதிய தலைமை செயலாளராக கிரிஜா வைத்தியநாதன் இன்று நல்ல நேரம் பார்த்து பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்துடன் உடனடியாக ஆலோசனை நடத்தினார்.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 10:40 [IST]

English summary

Today Friday before Ragukalam, Girija Vaidyanathan take charge chief secretary of Tamil Nadu, discuss with Chief Minister O.Panneer Selvam.