சசிகலாவை சந்திக்க முதல்வர் எடப்பாடி நாளை பெங்களூர் பயணம்?

பெங்களூர் சிறையில் உள்ள அதிமுக பொதுச் செயலாளர் சசிகலாவை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி செவ்வாய்க்கிழமை சந்திக்கவுள்ளார்.

English summary

TN CM Edappadi Palanisamy is going to meet sasikala tomorrow who is convicted in DP case and behind the bars in Bangalore prison. People of Tamil nadu are opposing.