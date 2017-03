மக்களின் கடும் அதிருப்தியை சமாளிக்க சுற்றுப் பயணம் செல்லும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி!

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இரண்டு நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.அப்போது நலத்திட்டங்களை தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.

English summary

Tamilnadu chief minister Edappadi Palanisamy will travel in important districts like Salem, Trichy, Madurai and Nellai. He will start some government schemes in that districts.